Москва, 26 августа, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Очередная попытка украинской армии атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника пресечена на территории Брянской области. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

Уточняется, что 26 августа в 21:45 мск российские войска успешно пресекли попытку совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Трубчевским районом российскими силами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.