Папа Римский Франциск назвал основные грехи журналистики и главный из них
Папа Римский Франциск назвал четыре основных греха журналистики и главный из них
Ватикан, 26 августа, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Основные грехи журналистики — дезинформация, клевета, диффамация и любовь к скандалам. Такое заявление сделал 25 августа папа Римский Франциск по случаю вручения ему итальянской премии «Журналистика» (È Giornalismo), сообщает Vatican News.
Понтифик пояснил, что обычно он отказывался от получения любых премий и придерживался этого принципа и после того, как был избран папой. Но, по словам папы римского, он решил сделать исключение и принять награду. По словам понтифика, его побудила «безотлагательная необходимость» в конструктивной коммуникации, которая содействует «культуре встречи, а не столкновения, культуре мира, а не войны, культуре открытости к другому, а не предрассудков».
По мнению Франциска, первым грехом и первой главной ошибкой журналистики является дезинформация, а всего грехов четыре.
«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо; клевета — нередко прибегают и к ней; диффамация — это не клевета, но она разрушительна; и четвертый — «копрофилия», любовь к скандалу, к грязи. За скандал хорошо платят», — сказал папа Римский.
Понтифик отметил, что цифровая культура дала новые возможности для общения, но принесла риск превращения коммуникации в лозунги. Папа Римский указал, что у него вызывают волнение те, кто занимается манипуляциями и в угоду интересов распространяет фейковые новости, чтобы управлять общественным мнением.
Франциск попросил не поддаваться «логике противостояния» и не попадать под влияние языка ненависти и призвал к особой ответственности в «трагический момент войны в сердце Европы».
«Я надеюсь, что будет дано пространство для голосов мира, тех, кто трудится ради прекращения этого конфликта, так же как и многих других, тех, кто не уступает «каиновой» логике войны, но продолжает доверять, несмотря ни на что, логике мире, логике диалога, логике дипломатии» — отметил папа Римский Франциск.
В конце встречи понтифик выразил признательность за врученную премию, отражение общего обязательства во имя истины и мира.
Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский надеется, что папа Римский Франциск прибудет с визитом в страну, чтобы обсудить «формулу мира» Киева.
Украинский лидер подчеркнул, что, приглашая понтифика, предложил ему выбрать для визита любой украинский город. Украинский президент также похвалил папу Римского за поддержку Киева.
В июне 2023 года в Россию прибыл спецпосланник понтифика кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым и обсудил урегулирование конфликта на Украине.