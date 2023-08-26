Ватикан, 26 августа, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Основные грехи журналистики — дезинформация, клевета, диффамация и любовь к скандалам. Такое заявление сделал 25 августа папа Римский Франциск по случаю вручения ему итальянской премии «Журналистика» (È Giornalismo), сообщает Vatican News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Понтифик пояснил, что обычно он отказывался от получения любых премий и придерживался этого принципа и после того, как был избран папой. Но, по словам папы римского, он решил сделать исключение и принять награду. По словам понтифика, его побудила «безотлагательная необходимость» в конструктивной коммуникации, которая содействует «культуре встречи, а не столкновения, культуре мира, а не войны, культуре открытости к другому, а не предрассудков».

По мнению Франциска, первым грехом и первой главной ошибкой журналистики является дезинформация, а всего грехов четыре.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо; клевета — нередко прибегают и к ней; диффамация — это не клевета, но она разрушительна; и четвертый — «копрофилия», любовь к скандалу, к грязи. За скандал хорошо платят», — сказал папа Римский.

Понтифик отметил, что цифровая культура дала новые возможности для общения, но принесла риск превращения коммуникации в лозунги. Папа Римский указал, что у него вызывают волнение те, кто занимается манипуляциями и в угоду интересов распространяет фейковые новости, чтобы управлять общественным мнением.

Франциск попросил не поддаваться «логике противостояния» и не попадать под влияние языка ненависти и призвал к особой ответственности в «трагический момент войны в сердце Европы».

«Я надеюсь, что будет дано пространство для голосов мира, тех, кто трудится ради прекращения этого конфликта, так же как и многих других, тех, кто не уступает «каиновой» логике войны, но продолжает доверять, несмотря ни на что, логике мире, логике диалога, логике дипломатии» — отметил папа Римский Франциск.

В конце встречи понтифик выразил признательность за врученную премию, отражение общего обязательства во имя истины и мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский надеется, что папа Римский Франциск прибудет с визитом в страну, чтобы обсудить «формулу мира» Киева.

Украинский лидер подчеркнул, что, приглашая понтифика, предложил ему выбрать для визита любой украинский город. Украинский президент также похвалил папу Римского за поддержку Киева.

В июне 2023 года в Россию прибыл спецпосланник понтифика кардинал Маттео Дзуппи. Он встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым и обсудил урегулирование конфликта на Украине.