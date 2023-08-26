Режиссёр и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет
В театре «Ленком» сообщили о смерти режиссёра и сценариста Глеба Панфилова
Москва, 26 августа, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет. Об этом 26 августа сообщил журналистам директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет» — сказал Варшавер в беседе с ТАСС.
Директор театра Ленком добавил, что о времени и месте прощания с Глебом Панфиловым будет сообщено позднее.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Панфилов попал в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время 89-летний режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации.
В июне директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уточнил, что режиссёр Глеб Панфилов стал чувствовать себя лучше и уже начал говорить, он больше не в реанимации. В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.