Москва, 26 августа, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет. Об этом 26 августа сообщил журналистам директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Валерий Шарифулин/ТАСС Режиссер Глеб Панфилов

«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет» — сказал Варшавер в беседе с ТАСС.

Директор театра Ленком добавил, что о времени и месте прощания с Глебом Панфиловым будет сообщено позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Панфилов попал в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время 89-летний режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации.

В июне директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уточнил, что режиссёр Глеб Панфилов стал чувствовать себя лучше и уже начал говорить, он больше не в реанимации. В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.