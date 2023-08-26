Афины , 26 августа, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Акция против поставок оружия Украине и в поддержку России состоялась 26 августа у посольства США в Афинах.

Кадр из видео

Возле военного музея собрались десятки местных жителей с плакатами, которые скандировали лозунги против вооружения Украины и за пересмотр отношений Греции с Россией в пользу отмены санкций. На плакатах собравшихся были фразы «Почему мы должны финансировать коррумпированную мафию на Украине?», «Мы хотим работать, а не воевать», «Европа оплачивает войну на Украине» и «Греция, не поставляй оружие на Украину!»

Собравшиеся говорили о том, что огромные затраты на помощь Киеву разворовываются коррупционерами на самой Украине. Участники акции пожаловались, что в самой Греции в то же самое время растёт безработица. Активисты также возмутились санкциями Греции против России и отказом от сотрудничества с Москвой. По мнению собравшихся, рестрикции влияют на туристическую отрасль Греции.

«Чего мы достигли своими санкциями против России? Греция дала Украине миллиарды — больше, чем Франция. Теперь она передает Украине оборудование советских технологий, ослабляя обороноспособность наших островов. Полностью отмените санкции!» — процитировало РИА Новости одного из манифестантов.

Участники акции призвали правительство использовать налоги на улучшение своей страны вместо финансирования киевского режима. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций, налаживания нормальных отношений с Москвой и прекращения «спонсорства» в отношении Украины.

Как сообщало ИА Регнум 26 августа, стадион ФК «Олимпиакос» в греческом Пирее подсветили призывами о прекращении поставок оружия Украине. На кадрах с места событий видны спроецированные лозунги. Сверху арены «Караискакис» пустили надписи лазерным светом: «Зеленский диктатор», «Не поставляйте оружие Украине», «Остановите украинский режим» и «Нет нацизму на Украине». Надписи появились через несколько суток после сообщений о тайном визите президента Украины Владимира Зеленского в Грецию. Значительная часть греческой общественности выступает против поддержки Киева, но правительство продолжает поставки вооружений ВСУ.