Белгород, 26 августа, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Мирный житель Белгородской области погиб при атаке беспилотника ВСУ. Об этом 26 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву», — написал глава области.

Гладков сообщил, что мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла посёлок Уразово кассетными боеприпасами. От осколочных ранений пострадали шесть мирных жителей, в том числе один из них находится в тяжёлом состоянии. Одна женщина получила ранение глаза. Как заявил Гладков, мужчину прооперировали, женщину перевели на лечение в больницу Белгорода. Её состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Помимо этого, 26 августа в Белгородской области силы ПВО дважды сбивали беспилотники ВСУ. Также 25 августа в небе над этим регионом сбили украинский БПЛА.