Оттава, 26 августа, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 и руководство НАТО готовы к тому, что конфликт на Украине затянется на долгое время, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Bloomberg 26 августа.

Ethan Cairns/Global Look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», — сказал он.

Трюдо добавил, что слышал, как об этом говорят представители НАТО и G7. Они заявляют, что не могут позволить России победить.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об острой нехватке оружия и снарядов, поставляемых Западом. Он рассказал, что постоянно просит о помощи. При этом газета The Washington Post, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщила, что из-за поддержки Украины опустели американские склады вооружения. При этом на наращивание производства потребуются годы. В то же время президент России Владимир Путин в июне заявил, что за год оборонное производство в России увеличили в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз.