Москва, 26 августа, 2023, 20:44 — ИА Регнум. ВСУ в последнее время значительно изменили стратегию контрнаступления, заявил 26 августа военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, приоритетом Киева стало ореховское направление.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это уже заметно на действиях украинской армии. Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск. Туда переброшены и резервы, 82-я десантная штурмовая бригада, и другие силы», — рассказал он.

Военный эксперт указал, что попытки продвижения ВСУ просматриваются хорошо, но при этом и Россия, видя изменения в приоритетах Украины, концентрирует там войска.

«Это в первую очередь артиллерия, поддерживает авиация, идут ожесточённые бои за Работино. В любом случае украинская армия сосредоточилась на этом направлении, об этом говорилось в публикации The New York Times и других западных газет», — рассказал Кнутов «Ленте․ру».

По словам Кнутова, у Киева есть максимум полтора месяца для изменения обстановки на поле боя, после чего попытки наступления вновь усложнит наступление холодов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа издание The Guardian сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный провёл тайную встречу с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином по теме изменения военной стратегии Киева. По словам авторов, в ходе встречи военные обсудили долгосрочную стратегию украинской армии на зимний период. Отмечалось, что после встречи ВСУ изменили тактику, сосредоточившись на участке в Запорожской области.

Встреча состоялась после того, как в США заявили о провале наступления ВСУ из-за ошибочной тактики Киева. Как заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу, многие аналитики в США сходятся во мнении, что контрнаступление идёт не по плану из-за ошибочной тактики Киева. Он подчеркнул, что вряд ли украинское командование планировало застрять, так и не дойдя до позиций, которые собиралось штурмовать.