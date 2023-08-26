Киев, 26 августа, 2023, 20:37 — ИА Регнум. На Украине задержали гадалку, сделавшую неудачный расклад карт таро на украинского президента Владимира Зеленского. Задержание произошло прямо во время её онлайн-стрима.

Кадр из видео

Гадалка разложила девять карт. Открыв первые три, она заявила, что украинский лидер редко принимает решения, основываясь на разуме, а чаще подчиняется эмоциям.

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Перевернув вторую тройку карт, женщина сказала, что Зеленский принимает решения, которые могут принести краткосрочную выгоду, но принесут долгосрочный вред, причём всей Украине. В конце карты «показали», что в окружении президента есть люди, любящие власть и деньги.

Во время выступления послышался стук в дверь и крики: «Полиция!» Женщина открыла дверь, не прерывая трансляцию. После этого послышалась команда взять руки за голову, крики гадалки и звук падения. На этом трансляция завершилась.

Обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон сообщил 23 июля, что чиновники США считают Зеленского капризным и избалованным. Журналист сообщил, что в американском правительстве многие устали от поведения украинского лидера. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев восстать против Зеленского. Он заявил, что президент опасен для страны, так как не способен управлять ей.