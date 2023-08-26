Сингапур, 26 августа, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй победил в бою с Корейским зомби Чон Чхан Соном на турнире в Сингапуре 26 августа. Их бой стал главным событием вечера.

Matt Davies/Global Look Press Макс Холлоуэй

Поединок продлился до третьего раунда. Бывший чемпион одержал победу нокаутом. После этого в статистике Холлоуэя стало 25 побед при семи поражениях. Корейский зомби за свою спортивную карьеру в UFC победил в 17 боях и потерпел восемь поражений.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля непобеждённая россиянка Виктория Дудакова выиграла дебютный бой в UFC против бразильянки Истелы Нунес. На турнире в Лас-Вегасе она победила техническим нокаутом, проведя проход в ноги, после которого бразильянка травмировала руку. На счету у 24-летней россиянки семь побед и ни одного поражения.