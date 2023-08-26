Горловка, ДНР, 26 августа, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Автозаправочная станция в Горловке получила повреждение в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил 26 августа глава администрации города Иван Приходько в Telegram-канале.

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«Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка «Джаз» по улице Пересыпкина», — говорится в сообщении.

Приходько добавил, что украинские военные нанесли удар по жилому массиву «Солнечный» в Калининградском районе Горловки.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщало 25 августа о 93 фактах ведения огня со стороны украинской армии. ВСУ выпустили 337 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка и Александровка.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибла мирная жительница, ещё четыре человека получили ранения.