Москва, 26 августа, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Супруга экс-руководителя администрации президента Сергея Филатова назвала причину смерти политика в беседе со «Звездой».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Филатов

«Это не онкология. Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», — сказала супруга Галина Филатова.

Она рассказала, что у её мужа была болезнь крови.

Филатова уточнила, что Сергей Александрович скончался 25 августа. Экс-руководителя администрации Ельцина привезли в больницу, в реанимации его не смогли спасти.

Экс-глава администрации президента России Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. Он родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Фёдоровича Филатова (1913–1985 гг.). В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета России. Его мать Мария Филатова занимала пост директора заводского дворца культуры.

С 1993 по 1996 год Филатов работал руководителем администрации президента, а также возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и комиссию при президенте по госпремиям в области литературы и искусства. С 1997 года он занял пост президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 2006 году стал председателем Экспертного совета Фонда «Внимание».

Кроме того, Филатов был автором книг «На пути к демократии» (1995), «Совершенно несекретно» (2000), «По обе стороны…» (2006).