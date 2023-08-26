Москва, 26 августа, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел 26 августа в подконтрольном Киеву Краматорске. Об этом сообщило украинское издание Страна․ua.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым», — сообщается в Telegram-канале.

В то же время на подконтрольной украинским властям части территорий Донецкой Народной Республики работает воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, ранее взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Там произошло два взрыва, при этом в тот момент не объявляли воздушную тревогу. Перед этим также два взрыва раздались в городе Сумы. Украинские СМИ сообщали и о взрывах в Харькове и его пригородах. Официальных комментариев от властей ни по одному из взрывов не поступало.