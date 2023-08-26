Подольск, Московская область, 26 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. В Сети появились кадры стрельбы в подмосковном Подольске. Двое мужчин сцепились в драке в ночь на 26 августа, и один из них применил оружие.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах видео инцидента видно, как мужчины борются на земле, затем раздаётся несколько выстрелов. После этого один из драчунов пытается убежать, а второй ещё несколько раз стреляет ему вслед. Впоследствии он подходит к упавшему оппоненту и вновь стреляет в него. Ролик опубликовали в соцсетях.

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«Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрелы из травматического пистолета. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», — сообщили в подмосковном МВД.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Хабаровске нарушитель устроил погоню со стрельбой. Мужчина, убегая от рейда, сбил на машине сотрудника ФСБ и получил ранение. Когда он пытался скрыться, сотрудники Росгвардии открыли огонь. Получив ранение, водитель решил сдаться.