Ночная стрельба во дворе в Подольске попала на видео
Подольск, Московская область, 26 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. В Сети появились кадры стрельбы в подмосковном Подольске. Двое мужчин сцепились в драке в ночь на 26 августа, и один из них применил оружие.
На кадрах видео инцидента видно, как мужчины борются на земле, затем раздаётся несколько выстрелов. После этого один из драчунов пытается убежать, а второй ещё несколько раз стреляет ему вслед. Впоследствии он подходит к упавшему оппоненту и вновь стреляет в него. Ролик опубликовали в соцсетях.
«Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрелы из травматического пистолета. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», — сообщили в подмосковном МВД.
Как ранее сообщало ИА Регнум, в Хабаровске нарушитель устроил погоню со стрельбой. Мужчина, убегая от рейда, сбил на машине сотрудника ФСБ и получил ранение. Когда он пытался скрыться, сотрудники Росгвардии открыли огонь. Получив ранение, водитель решил сдаться.