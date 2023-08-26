Киев, 26 августа, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Ситуация на фронте показывает, что ВСУ не могут остановить наступление российской армии, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот, есть огромная угроза потери Купянска», — сказал он.

Соскин добавил, что аналогичная ситуация происходит в Марьинке, Красном Лимане, Авдеевке и на других участках. Он назвал ситуацию на фронте тупиковой для Киева, так как ВСУ оказались неспособны прорвать российскую линию обороны.

Бывший советник президента также указал на огромные потери украинской армии, которая так и не добилась успеха в наступлении. Соскин призвал Киев начать переговоры с Россией о перемирии.

Ранее Соскин сообщил, что на запорожском направлении несут серьёзные потери уже последние резервные подразделения ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко 26 августа сообщила, что украинская армия несёт такие большие потери, к которым медицинская служба оказалась не готова. Она сообщила, что новые проблемы возникают каждый день, но не получается их решать быстро.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ситуация на купянском направлении свидетельствует о том, что российская армия вскоре освободит Купянск и Харьков. Он отметил, что российские бойцы не только отражают наступление ВСУ, но продвигаются вперёд. Эксперт также указал, что подразделения, подготовленные и снабжённые по стандартам НАТО уже почти уничтожены, а задачи контрнаступления так и остались невыполненными.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 18 августа сообщил, что безвозвратные потери ВСУ за два с лишним месяца контрнаступления превысили 40 тысяч человек. Он также заявил, что украинская армия уже потеряла более половины техники, которую поставил Запад, при этом не добилась никаких успехов.

Президент России Владимир Путин 16 июня сообщил, что потери ВСУ более чем в 10 раз превышают потери российской армии. Он также отметил большие потери бронетехники у украинской стороны.