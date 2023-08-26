Херсон, 26 августа, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Бакланы, гнездящиеся на Кинбурнской косе на самом западе Херсонской области, стали природной сигнализацией для российских военных. Как рассказал 26 августа боец с позывным Свинец бригады «Дон», птицы своевременно предупреждают о приближении неприятеля.

Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Поэтому он считает бакланов друзьями. Военный отметил, что стая поселилась прямо у российской позиции на сухом дереве, поэтому около ста голов бакланов сообщают о приближении дронов и военных ВСУ и других потенциально опасных событиях.

«Они просто так суету не наводят», — рассказал Свинец ТАСС.

Ранее в беседе с ИА Регнум капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил защиту бухты Севастополя боевыми дельфинами. По его словам, Вооружённые силы России вполне могли бы увеличить их число в Чёрном море при необходимости всесторонней защиты бухты, на которую может быть нацелено внимание вражеских сил. Капитан поделился, что сам служил на Черноморском флоте тогда, когда там служили дельфины, во время СССР. Дандыкин отметил, что позже их вывели из боевого состава. Как указал военный эксперт, ВМФ может применить советский опыт, тем более что дельфины — хорошо обучаемые животные.