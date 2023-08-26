Москва, 26 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Власти Москвы начали строительство нового железнодорожного вокзала, который впоследствии станет самым крупным в городе. Об этом 26 августа сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мэр уточнил, что станция будет находиться около пересадочного узла «Нижегородская» на юго-востоке и получила название Московский городской вокзал Нижегородская.

«Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы», — говорится в сообщении.

Собянин отметил, что благодаря новому железнодорожному узлу жителям ЮВАО станет удобнее добираться до работы и дома, и указал, что новый вокзал будет максимально комфортным.

На данный момент уже построен пассажирский терминал, где между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу, указал мэр Москвы.

«В четвёртом квартале закончим благоустраивать территории около вокзала и станции метро «Нижегородская». Ещё в ближайшие три года там появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Собянин представил основные направления развития Москвы. Он рассказал о планах строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров и завершения формирования нового транспортного каркаса.

Президент России Владимир Путин 17 августа дал старт движению по третьему Московскому центральному диаметру. После этого в Москве и области заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с которой можно сделать на метро, МЦК и пригородные ж/д направления.