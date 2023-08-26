Екатеринбург, 26 августа, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Мужчина устроил драку в Екатеринбурге на открытии алкомаркета, сообщил 26 августа местный портал Е1.

Кадр из видео

Инцидент произошёл возле магазина «ПивКо» на улице Готвальда. Мужчина подрался с одетыми в костюмы пивных бочек аниматорами.

Драка началась с того, что он задел одного из аниматоров плечом. В результате артист упал на асфальт, драчун продолжил бить его. Второго аниматора, пришедшего своему коллеге на помощь, посетитель праздника тоже избил.

При этом он пинал своих жертв ногами и бил кулаками.

«Парень в ростовой кукле после ушёл плакать, удар попал в живот. Ему лет 17–20, точно сложно сказать», — сообщил очевидец.

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Избивший аниматоров заявил, что драка была постановочной и что аниматорам по 23 года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа на Камчатке в посёлке Сокоч 41-летний повар кафе избил 39-летнюю женщину-коллегу. Когда она упала на пол, он пинал жертву ногами, в том числе по голове. Она попала в больницу с множественными переломами костей черепа.

Затем агрессивный работник кафе сбежал, задержать его смогли через сутки. Против совершившего избиение Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).