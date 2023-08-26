Москва, 26 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Россия, которая является одним из крупнейших добытчиков минтая в мире, обошла Соединённые Штаты Америки по продажам сурими — сырья, используемого для изготовления крабовых палочек — в страны Азии. Это следует из августовского отчёта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), посвященного рынку белой рыбы.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Такие изменения в позициях произошли на фоне роста потребительской экономии в азиатских странах. Согласно документу, в 2023 году цена и спрос на минтаевое сурими были вялыми. По подсчетам ФАО, продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале снизились почти на 10%, что привело к уменьшению маржи производителей.

В свою очередь, часть покупателей переориентировались на более дешёвую российскую продукцию.

«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы», ― указано в отчёте.

Также отмечено, что покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество — приемлемым, сообщило РБК.

По данным Росрыболовства, в 2022 году Россия добыла 1,9 млн тонн минтая, США — 1,3 млн тонн.

В 2022 году Россия экспортировала в Китай 937,3 тыс. тонн рыбной продукции, что в полтора раза больше, чем в 2021 году. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников рост экспорта в первую очередь связали с восстановлением прямых поставок в эту страну. Однако этот показатель оставался на 20% ниже объёма доковидного 2019 года, когда он составил 1,17 млн тонн. При этом в стоимостном выражении поставки в прошлом году превысили показатель 2019 года на 26% и составили $2,75 млрд. Это также на 48% выше показателя 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, масштабы производства филе минтая в России по итогам 2022 года составили почти 140 тыс. тонн. Этот показатель в США оказался ниже, он достиг 138 тыс. тонн. Таким образом, впервые в истории Россия опередила США по выпуску филе минтая.