Париж, 26 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Студенты из парижских общежитий обратились в суд из-за опасений выселения. В обращении учащиеся отметили, что компания Crous, отвечающая за студенческие общежития, якобы может выселить их на время проведения Олимпиады для размещения персонала.

Bruno Levesque/Global Look Press Будущая Олимпийская деревня

«В Парижском регионе три тыс. студенческих квартир могут быть затребованы для размещения людей. Эту ситуацию осуждает студенческий профсоюз Solidaires, который обратился в административный суд Парижа для рассмотрения дела в срочном порядке», — сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что суд рассмотрел первое обращение 25 августа. Адвокат Марион Ожье, представляющий студентов, заявил, что компания законно может заключить договор с организационным комитетом ОИ на аренду жилья, если оно будет свободно с 1 июля 2024 года. По его словам, Crous якобы организовала освобождение жилья раньше установленного ранее срока, чтобы можно было считать его освободившимся. BFMTV сообщил, что решение суда ожидается на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил о деградации международных спортивных организаций, в числе которых Международный олимпийский комитет. Глава государства заявил, что из-за политизации и коммерциализации олимпийского движения наступает определённая деградация, что неизбежно повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта.

В июле 2023 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «разукрашенным трупом, который жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым», а поведение российских спортивных чиновников, которые, критикуя русофобскую политику МОК, продолжают считать себя составной частью этой же системы и считать недопустимым выход из МОК, — «бюрократическим мазохизмом».