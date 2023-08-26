Киев, 26 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило крушение украинских самолётов Aero L-39 Albatros в Житомирской области, в котором погиб лётчик с позывным Джус, названный украинскими СМИ «призрак Киева». Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео Лётчик с позывным Джус

«Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолёта L-39. Погибли три пилота Воздушных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

В ГБР начали расследование инцидента, особое внимание уделят техническому состоянию машин и соблюдению правил подготовки к полётам. Следователи изучат показания чёрных ящиков.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Крушение самолётов возле Житомира произошло 25 августа. Один из аппаратов упал на жилые дома.

Ранее на Украине сообщили, что столкнулись истребители МиГ-29. Позднее стало известно, что это были учебные L-39, кабина которых оборудована для имитации работы прицельного комплекса МиГ-29.

Военный блогер Кирилл Фёдоров сообщил, что в катастрофе погиб популярный в западных СМИ лётчик украинских ВВС с позывным Джус. Этот пилот часто давал интервью, его называли асом, планировали посадить на американский F-16, если эти самолёты передадут Киеву. О его гибели также сообщил ряд украинских Telegram-каналов.