Москва, 26 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил с сухим счётом екатеринбургскую команду «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игра состоялась на поле петербургского стадиона «Газпром Арена» и закончилась победой хозяев с разгромным счётом 4:0.

В составе победителей голами отличились нападающий Иван Сергеев (8-я минута), оформивший в матче дубль колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра (30-я и 69-я) и полузащитник Клаудиньо (45+1-я).

Эта победа стала для петербургской команды четвёртой в новом сезоне. По итогам матча «Зенит» набрал 13 очков, что позволило команде занять вторую строчку в турнирной таблице, отправив «Урал» с 13 очками на третье место, обойдя его по дополнительным показателям. Лидерует в чемпионате «Краснодар», набравший в шести турах 14 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа «Зенит» со счетом 3:1 вырвал уверенную победу у московского «Спартака» в гостевом матче. Команда из Москвы на протяжении 11 матчей не может переиграть петербуржцев в чемпионате России.