Уппсала, Швеция, 26 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Представители мечети в шведской Уппсале получили несколько сожжённых экземпляров Корана. Об этом 26 августа сообщила газета Aftonbladet.

Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/Global Look Press

«Нескольким членам правления мечети в Уппсале отправили сожжённые Кораны на их домашние адреса», — говорится в публикации.

После инцидента в мечети установили камеры наблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Швеции и Дании участились случаи сожжения Корана. В связи с этим страны Организации исламского сотрудничества рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку шведских и датских товаров.

История с сожжением Корана началась 28 июня, когда полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение такого мероприятия. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма. Генсек отметил, что считает право людей быть несогласными свободой самовыражения.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности. Российский лидер Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

22 августа организатор акций с сожжением Корана в Швеции Салван Момика подал 12 заявок на новые аналогичные мероприятия. Как сообщили местные СМИ, власти несколько дней рассматривали обращения. Момика запланировал сжигать священную для мусульман книгу в течение трёх недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.