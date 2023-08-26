Белград, 26 августа, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Помощник министра труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии, основатель белградского Центра российско-сербского сотрудничества Милош Ковачевич погиб в ДТП. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба МВД республики.

Соцсети Основатель белградского Центра российско-сербского сотрудничества Милош Ковачевич

По данным ведомства, авария произошла прошлой ночью недалеко от города Пожаревац. На трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погибли Ковачевич, сидевший на пассажирском сиденье седана, и водитель.

«Пламенный патриот Сербии, влюбленный в Россию, Милош Ковачевич основал Центр российско-сербского сотрудничества, стремясь развивать отношения наших стран», — рассказал ТАСС представитель Русского дома в Белграде Павел Бушуев.

Ковачевич погиб в возрасте 31 года. Недавно он женился и стал отцом.

Ковачевич родился и вырос в Валево, там же началась его карьера общественного деятеля. Он организовал бесплатную школу русского языка в родном городе.

В 2017 году Ковачевич приехал в Сочи в качестве руководителя сербской делегации на Всемирный съезд молодёжи и студентов. Там он получил специальную медаль и грамоту от президента России Владимира Путина за организацию участия более 200 молодых людей из Сербии в фестивале.