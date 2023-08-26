Москва, 26 августа, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Момент наезда электросамокатчика на пятилетнего мальчика в Москве попал на видео. Инцидент произошёл 26 августа в Южном Бутово.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах с места событий видно, как двое молодых людей на одном электросамокате сбили мальчика на тротуаре. После остановки они подошли проверить состояние ребёнка.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Личности виновников случившегося устанавливают. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум 21 августа, в центре Москвы курьер на электросамокате также сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в медучреждение с ушибом головы и ссадинами. Перед этим, 18 августа, подростка на электросамокате госпитализировали со множественными травмами и переломами после столкновения с ещё одним участником движения, который скрылся с места происшествия.