Одесса, Украина, 26 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Второе после прекращения действия черноморской зерновой инициативы судно, с февраля 2022 года находившееся в порту Одессы, вышло в Чёрное море. Об этом 26 августа сообщил телеканал «ТСН․ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имеется в виду балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью — Прим. ред.) Primus, прибывший в порт Одессы ещё 20 февраля прошлого года. Также указывается, что судно идёт в болгарский город Варну.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа из порта Одессы по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся в порту с 23 февраля 2022 года.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова 18 августа заявила ИА Регнум, что в условиях неработающей зерновой сделки налаживание полноценного экспорта украинского зерна будет довольно проблематичным. По её словам, безопасность украинских портов в условиях боевых действий остаётся под вопросом.

Черноморская зерновая инициатива, или зерновая сделка, 18 июля прекратила своё действие. Россия вышла из соглашения, которое на протяжении без малого года — с 22 июля 2022 г. — соблюдала только Москва, тогда как ни одно из условий российской стороны не выполняли.

Россия в рамках соглашения предоставила безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов — зерна и удобрений — c Украины. Москва согласилась предоставить маршрут, чтобы сельхозпродукция смогла попасть в остро нуждающиеся страны.

Кремль при этом поставил условия, среди которых возвращение «Россельхозбанка» в систему международных платежей SWIFT. Это условие Запад, наложивший на банк санкции, не выполнил. Кроме того, вывезенное благодаря российскому коридору зерно фактически не попало в Африку, оседая на территории европейских стран.

Президент Владимир Путин 22 августа заявил на деловом форуме БРИКС, что Москва готова вернуться к зерновой сделке после выполнения всех её требований. До сих пор этого не произошло, все российские требования проигнорировали.

При этом Россию Запад обвиняет в создании продовольственного кризиса, тогда как именно западные страны создают препятствия поставкам бедным странам зерна и удобрений. Поставки украинского зерна Россия может заменить своим зерном как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.