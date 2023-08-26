Санкт-Петербург, 26 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге спасатель оставил отвергнувшей его женщине подвешенную в подъезде гранату, сообщил 26 августа Telegram-канал «112».

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Предмет с надписью «Граната для Оли» нашли у себя в парадной жители дома на Благодатной улице.

«Рядом была найдена записка: «Прежде, чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете, РГ2S противопехотная», — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полицейские нашли ту самую девушка, которая рассказала, что уже давно получает записки от ухажёра. По её словам, мужчина настаивает на общении и не принимает отказов с её стороны.

Впоследствии выяснилось, что это была страйкбольная граната. Мужчину, который её подвесил, дал чистосердечное признание.