Москва, 26 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Защита корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, обжаловала решение Лефортовского суда Москвы продлить ему арест на три месяца, об этом 26 августа сообщил ТАСС.

РИА Новости Журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович

«В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября», — сообщили в суде журналистам.

Жалобу будут рассматривать в Мосгорсуде, срок заседания пока не назначили.

Срок ареста Гершковича истекал 30 августа. Лефортовский суд 24 августа продлил эту меру пресечения на три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным правоохранителей, он, будучи аккредитованным при российском МИД, занимался шпионажем в интересах США.

В ФСБ сообщили, что журналист собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонного комплекса. Его задержали с поличным. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле заявил, что Вашингтон готов продолжить работать с Москвой по обмену заключёнными, несмотря на разногласия между сторонами.