Москва, 26 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретился 25 августа с финалистами Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в Московском музыкальном театре «Геликон-опера».

Кадр из видео Финалисты чемпионата ArtMasters

Встреча ознаменовала старт финального этапа конкурса. 200 финалистов в 20 компетенциях в возрасте 18–35 лет собрались, чтобы выполнить финальные задания и защитить их перед жюри. Победителей и призёров чемпионата объявят 26 сентября 2023 года в Большом театре.

В мероприятии приняли участие 70 экспертов, которые ответили на вопросы финалистов в режиме живого диалога, а члены Ассоциации ArtMasters, победители прошлых сезонов чемпионата, члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашённые почётные гости пришли в «Геликон-оперу», чтобы дать напутствия и поддержать ребят перед финальными испытаниями.

«География чемпионата меняется и расширяется. В 2023 году на конкурс поступило более 21 тыс. заявок из 43 стран мира, то есть это уже далеко не российский, а полноценный международный чемпионат творческих компетенций. В этом году участники из других государств впервые вышли в финал», — заявил Кириенко.

В рамках мероприятия состоялась первая встреча членов Ассоциации ArtMasters, направленная на поддержку финалистов и победителей чемпионата, сопровождение их профессиональной деятельности и интеграцию в индустрию. Были представлены такие новые проекты, как сервис юридической поддержки и цифровая карьерная платформа, на которой можно опубликовать портфолио или найти вакансию. Победители чемпионата предыдущих лет презентовали профессиональные успехи, рассказали о предстоящих проектах и поделились тем, что благодаря ArtMasters начал работать «социальный лифт».

О создании театральных постановок при поддержке ArtMasters рассказали режиссёр-художник по костюмам спектакля «Трудовой хлеб», член ассоциации Екатерина Груздева и режиссёр спектакля «Дневник писателя» Ася Князева. Режиссёр фильма «Краткая история русской культуры», в 2022 году ставшего одним из победителей конкурса всероссийского просветительского проекта Знание․Кино, член Совета Ассоциаций ArtMasters Данил Мотин представил кинопроекты, созданные при поддержке экосистемы ArtMasters. Специальные проекты для ключевых общественно значимых организаций, среди которых арт-кластер «Таврида», Российское общество «Знание», Национальный центр «Абилимпикс» и Всемирный фестиваль молодёжи, представил руководитель чемпионата ArtMasters Борислав Володин.

«Если это будет продолжаться, то можно надеяться, что наши театры не будут испытывать кадрового дефицита, особенно в тех специальностях, которые готовит Чемпионат ArtMasters. Такие мероприятия, как сегодняшняя встреча в «Геликон-опере», потрясают», — отметил ректор театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и представитель творческой команды, член Совета Ассоциации ArtMasters Владимир Ерешко рассказали о создании арт-пространства на площадке библиотеки, не имеющего аналогов в столице, Борислав Володин презентовал запуск всероссийской инициативы экосистемы — Чемпионат творческих компетенций в направлении «Кино» АртМастерс-регион. В рамках мероприятия ведущий эксперт по исследованию данных Управления развития перспективных технологий AI в Сбере Сергей Нестерук провёл презентацию на тему генеративного искусственного интеллекта.