Москва, 26 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Сторона защиты обжаловала решение об аресте бывшего председателя совета директоров группы «Медполимерпром» Евгения (Джина) Спектора, которого взяли под стражу по делу о шпионаже. Аппеляционная жалоба поступила в Лефортовский суд Москвы. Об этом 26 августа сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дата и время рассмотрения жалобы пока неизвестны. О них в суде сообщат позднее.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 17 августа Лефортовский суд арестовал уроженца России, гражданина США Спектора. Его обвинили в шпионаже. Из-за секретности подробностей в суде не раскрыли. По статье о шпионаже иностранцу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Известно, что родился и вырос Спектор в Ленинграде. Позже он переехал в США и получил американское гражданство. Мужчина возглавлял совет директоров ГК «Медполимерпром», специализирующейся на лекарствах от онкозаболеваний.

Под уголовное преследование Спектор попал в феврале 2020 года. По версии следствия, в 2015–2016 годах американец выступил посредником при передаче взятки на общую сумму более 4 млн рублей Анастасии Алексеевой, работавшей в тот период помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича. Предполагается, что взятки получили в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану. Приговором суда в сентябре 2022 года ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.