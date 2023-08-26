Киев, 26 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В Житомирской области Украины столкнулись учебные самолеты Л-39, сообщает Страна․ua.

Ministry of Defense of Ukraine Л-39

«Над Житомирской областью столкнулись два самолёта ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 25 августа.

Уточняется, что в результате столкновения двух самолётов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины погибли три пилота, включая известного в стране лётчика с позывным Джус.