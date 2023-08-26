Москва, 26 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории на 2024 год включает задание, связанное со специальной военной операцией (СВО). Проект демонстрационного варианта опубликовали на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Иван Шилов ИА REGNUM

В задании №5 нужно установить соответствие между историческими событиями и участниками. Среди вариантов указаны Ледовое побоище, СВО, Полтавская бита и Московская битва. В перечне участников указали командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковника Ольгу Качуру. Она погибла летом 2022 года под артиллерийским обстрелом.

Задание №2 касается подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Его нужно расположить в исторической последовательности с другими событиями.

Кроме того, есть вопрос, связанный с СВО, в варианте итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. В нём нужно выразительно прочитать и пересказать текст, в котором рассказывают про Екатерину Иванову, отправившуюся на передовую фельдшером. В тексте говорится, как девушка заслонила собой раненого.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 августа 2023 года по случаю 80-й годовщины Курской битвы сравнил советских бойцов, которые воевали против фашистской Германии, и участников СВО. Он отметил, что российские бойцы достойны славы героев Курской дуги.

Ранее Путин призвал продвигать ветеранов СВО на руководящие посты в силовых структурах. Он также поддержал предложение поручать расследование антироссийской деятельности тем, кто прошёл спецоперацию.