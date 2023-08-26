В ЕГЭ по истории включили задания по СВО и новым регионам
Москва, 26 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории на 2024 год включает задание, связанное со специальной военной операцией (СВО). Проект демонстрационного варианта опубликовали на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В задании №5 нужно установить соответствие между историческими событиями и участниками. Среди вариантов указаны Ледовое побоище, СВО, Полтавская бита и Московская битва. В перечне участников указали командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковника Ольгу Качуру. Она погибла летом 2022 года под артиллерийским обстрелом.
Задание №2 касается подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Его нужно расположить в исторической последовательности с другими событиями.
Кроме того, есть вопрос, связанный с СВО, в варианте итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. В нём нужно выразительно прочитать и пересказать текст, в котором рассказывают про Екатерину Иванову, отправившуюся на передовую фельдшером. В тексте говорится, как девушка заслонила собой раненого.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 23 августа 2023 года по случаю 80-й годовщины Курской битвы сравнил советских бойцов, которые воевали против фашистской Германии, и участников СВО. Он отметил, что российские бойцы достойны славы героев Курской дуги.
Ранее Путин призвал продвигать ветеранов СВО на руководящие посты в силовых структурах. Он также поддержал предложение поручать расследование антироссийской деятельности тем, кто прошёл спецоперацию.