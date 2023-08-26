Пирей, Греция, 26 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Стадион ФК «Олимпиакос» в греческом городе Пирее подсветили призывами о прекращении поставок оружия Украине. На кадрах с места событий 26 августа видны спроецированные антиукраинские фразы.

Кадр из видео

Сверху арены «Караискакис» пустили надписи лазерным светом: «Зеленский диктатор», «Не поставляйте оружие Украине», «Остановите украинский режим» и «Нет нацизму на Украине». Надписи появились через несколько суток после появления сообщений о тайном визите президента Украины Владимира Зеленского в Грецию. Значительная часть греческой общественности выступает против поддержки Киева, но правительство Греции продолжает поставки вооружений ВСУ. Кадры стадиона представили РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной экономике, невзирая на высочайший за последний год уровень банкротства в европейских компаниях. По мнению аналитиков, антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, а Евросоюзу. Бывший постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг 23 августа отметил, что Запад слишком зациклен на поставках оружия Киеву в ходе политических дискуссий по поводу украинского кризиса. Он уточнил, что западным странам стоит вместо этого искать компромиссные решения по урегулированию конфликта.

В 1990-е годы за клуб «Олимпиакос» выступали известные советские футболисты с Украины — Геннадий Литовченко и Олег Протасов, игравшие перед этим за днепропетровский «Днепр» и киевское «Динамо» и выступавшие в сборной СССР.