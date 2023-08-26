Донецк, 26 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В Донецке запустили трамвайные вагоны «Ретро-1» и «Ретро-2» в честь празднования Дня города и Дня шахтёра 26 и 27 августа, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Telegram-канал главы администрации города

«Пассажиры получают небольшие подарки», — отметил мэр.

Telegram-канал главы администрации города

Ретротрамваи пустили на маршруте № 6.

Как сообщало ИА Регнум, в мае два ретротрамвая вышли на маршрут 11 мая по случаю Дня Республики в Донецке. Как рассказали в трамвайном депо № 3, один вагон — ровесник трамвайного сообщения, начавшегося в городе в 1928 году, а выпуск трамвая второго типа начался в 1947 году.

Запуск ретротрамваев на 1 и 9 Мая, День шахтёра, День Республики стал неизменной традицией для Донецка с 1195 года.