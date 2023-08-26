Москва, 26 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина рассказала, что продукты с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров, такие как майонез, колбаса, мороженое, лучше потреблять в ограниченном количестве, чтобы продлить молодость.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Общих рекомендаций по оптимальной калорийности нет, в каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом-диетологом, но в среднем для женщины легкого труда — 2000 ккал, для мужчин — 2500 ккал», — рассказала Силина РИА Новости.

Среди других продуктов питания, которые следует огранить в рационе, врач-диетолог назвала шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащённые творог и йогурт, творожные сырки, сосиски, а также покупные соусы.

Силина также сообщила о рекомендуемой норме потребления соли и сахара. По её словам, рекомендуется ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, а сахар в чистом видеть стараться исключить, либо употреблять не более четырех чайных ложек в сутки.

Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми микро− и макроэлементами, врач посоветовала включать в рацион все основные группы продуктов, включая злаки и крупы, которые содержат витамины группы В, железо, магний, селен, клетчатку. Кроме того, следует употреблять в пищу овощи и фрукты, которые содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий, клетчатку. Также нужно есть мясо, рыбу и молочные продукты, так как они содержат аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк, добавила диетолог.

К полезным для здоровья жирам Силина отнесла оливковое, льняное, кунжутное и подсолнечное масла, орехи, жирные сорта рыбы и авокадо.

Как сообщало ИА Регнум, в июле врач-диетолог Наталья Круглова дала рецепты «правильной» окрошки и рассказала, от каких ингредиентов стоит отказаться, чтобы сделать это летнее блюдо более полезным. Колбасные изделия увеличат количество насыщенных жиров в блюде, отметила врач. Круглова посоветовала заменить колбасу в окрошке на отварную говядину или курицу.

В апреле врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал продукты, провоцирующие чувство «неутолимого» психологического голода. В случае, если человек будет слишком часто есть жирную и сладкую пищу, эндорфины начинают вырабатываться в гораздо меньших количествах и человек получает чувство голода, которое нельзя утолить.