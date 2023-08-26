Будапешт, 26 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Евросоюз не смог даже немного приблизить мир на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 26 августа на пресс-конференции.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«Евросоюз, будучи одной из самых сильных политических интеграций в мире, был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру <…> И даже — что ещё большая проблема — гордится этим», — сказал он.

Сийярто добавил, что теперь риск эскалации конфликта стал ещё больше, а конкурентоспособность ЕС стала хуже, чем когда-либо. Министр также заявил, что в Европе только часть политиков подвержены военному психозу, но не население, а потому он считает, что нет оснований заставлять европейцев платить за финансирование вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила о своей вере в то, что конфликт на Украине сможет уладить папа Римский Франциск. Она считает, что он будет играть ключевую роль в мирном урегулировании и скоро изменит ситуацию.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что ключ к решению конфликта на Украине находится у Запада. Он указал на то, что Киев запросит мирные переговоры, как только его перестанут снабжать оружием.