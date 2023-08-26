Москва, 26 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 26 августа поблагодарил поклонников за поддержку после первого выхода на лёд. В своём видеообращении из Сочи вместе с супругой Оксаной Домниной они рассказали, что читают все сообщения и благодарят всех за тёплые и добрые слова.

Кадр из видео

«Всем желаем крепкого-крепкого здоровья», — сказал спортсмен.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали в реанимацию в Коммунарке с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время спортсмен дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы. В марте врачи остановили распространение некроза. Костомарова 6 июля выписали из больницы. Спортсмен 12 июля впервые лично обратился к поклонникам.

В конце июля Костомаров продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В ходе занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Костомарову сделают ручные протезы. После выступления на форуме «Территория смыслов» представитель Кремля пообщался с одним из участников, использующим отечественные ручные и ножные протезы, который подтвердил их пользу. После этого Песков сказал, что бывшему партнёру его супруги Татьяны Навки по танцам на льду также будут делать протезы.

В конце августа Костомаров впервые вышел на лёд на публике. Это произошло 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.