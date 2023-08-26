Белгород, 26 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Известия/Дмитрий Астрахань

«Около 14:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 26 августа, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Белгорода. БПЛА сбили на подлёте к городу. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы региона, уточнил он.

Минобороны утром 26 августа сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского дрона самолётного типа. Беспилотник уничтожили в 9:00 мск в Шебекинском районе.