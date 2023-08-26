Белгород, 26 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Белгорода, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы региона.

26 августа утром Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского дрона самолётного типа. Беспилотник уничтожили в 9:00 мск в Шебекинском районе.

Гладков вскоре сообщил об обстреле Валуйского городского округа кассетными боеприпасами из «Града». В результате этой атаки ВСУ шесть человек пострадали, причём одного госпитализировали в тяжёлом состоянии с осколочным ранением поясничной области и повреждением внутренних органов.