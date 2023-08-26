Москва, 26 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские подразделения пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в ДНР. Об этом 26 августа в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», ― уточнил Конашенков.

Военные также сообщил, что на южнодонецком направлении за последние сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 200 военнослужащих. Также российская армия уничтожила танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства и Krab польского производства, а также две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 18 августа Вооружённые силы России пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР и Запорожской области. Также на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы ВСУ около Урожайного ДНР. Потери украинской армии составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Группу диверсантов ВСУ ликвидировали 23 августа в районе посёлка Спорное в ЛНР. Согласно планам украинского командования, диверсанты должны были перейти линию боевого соприкосновения и в канун выборов совершить на территории России теракты против нескольких госслужащих.