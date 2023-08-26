Москва, 26 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на запорожском и херсонском направлениях до 155 военных. Об этом 26 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

По словам военного, на запорожском направлении российские войска за сутки отразили три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва украинских войск около Работино.

«За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал он.

Конашенков уточнил, что на Херсонском направлении за сутки было ликвидировано до 40 военных ВСУ, а также пять автомобилей, американская гаубица М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооружённые силы России в ночь на 26 августа отбросили украинских штурмовиков назад при их попытке атаковать на запорожском направлении. По его данным, в результате этого ВСУ потеряли 86 военнослужащих.

До этого врио главы региона рассказал, что село Работино в Запорожской области сейчас находится в серой зоне и в нём нет военных ВСУ. Балицкий отметил, что населённый пункт остался только на карте, а фактически в нём остались только остовы домов.