Лондон, 26 августа, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Главком украинских войск Валерий Залужный провёл тайную встречу с начштаба обороны Энтони Радакиным по изменению военной стратегии Киева. Об этом 26 августа сообщило британская газета The Guardian.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«Залужный тайно встретился с Радакиным. Они обсуждали возможность перезагрузки военной стратегии Украины после провала контрнаступления ВСУ», — говорится в публикации.

По словам авторов, в ходе встречи военные обсуждали долгосрочную стратегию украинской армии на зимний период.

Как заявили инсайдеры издания, после этой встречи ВСУ изменили тактику и теперь их главные силы находятся на участке фронта в Запорожской области. По утверждению источников, в качестве одного из первых шагов от украинских войск ждут выход к Азовскому морю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что у ВСУ есть только несколько недель на то, чтобы достичь успехов в контрнаступлении. По мнению военного, украинские войска слишком быстро бросают в бой резервы, которые нужно использовать более рационально и экономно.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 25 августа констатировал, что провал широко анонсированного контрнаступления ВСУ на данный моент уже стал очевидным. По словам главы СВР, что в Киеве и на Западе, как когда-то генералы вермахта, причинами этого уже называли то плохую погоду, то слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин 21 июля заявилл об отсутствии военных успехов у ВСУ в ходе контрнаступления и разочаровании от этого в странах коллективного Запада. Министерство обороны России 4 августа сообщило, что украинские войска в попытках наступления с 4 июня потеряли более 43 тыс. военнослужащих и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений