Москва, 26 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга 26 августа заявил официальный представить Минобороны России Игорь Конашенков.

«На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», — сказал Конашенков.

Потери Вооружённых сил (ВСУ) на этом направлении составили до 50 военных. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на этом направлении четыре украинские боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области российские военные ликвидировали полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Также за сутки российские военные отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на купянском направлении и отразил пять контратак украинской армии. За сутки на купянском направлении расчёты тяжёлых огнемётных систем и артиллерии уничтожили три артиллерийских орудия М777 ВСУ, два миномётных расчёта и один пикап в районе сёл Шейковки и Крахмального, а также посёлка Двуречная.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил 25 августа, что успешное продвижение российской армии на купянском направлении свидетельствует, что она вскоре может освободить не только Купянск, но и Харьков.