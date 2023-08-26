Тель-Авив, Израиль, 26 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В аэропорту Бейрута задержали россиянина якобы за шпионаж в пользу Израиля. Об этом стало известно 26 августа.

Известия/Сергей Коньков

«Российский гражданин признался, что был недавно завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан», — сообщило издание Al-Akhbar.

Днём ранее и. о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил о задержании двух человек, работающих на Израиль. Как сообщила газета, россиянина и его супругу с неназванным гражданством задержали при попытке покинуть Ливан. Супруга мужчины якобы призналась, что помогала ему.

Отмечается, что посольство России в Ливане находится в курсе ситуации и выясняет обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Польше заявили об истерии, охватившей страну из-за «российского шпионажа». Мнимая угроза российского шпионажа заставляет принимать меры по «борьбе» с ним и превращать территории страны в зону бездействия общемирового права. Вместе с тем 26 января в аэропорту Мюнхена задержали гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Задержанный якобы был знаком с экс-разведчиком, которого правоохранители арестовали также по подозрению в работе на Россию. Расследование вели при участии ФБР.

Позднее в Словении заподозрили двух иностранцев в шпионаже в пользу России — задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Экс-сотрудника посольства Великобритании в ФРГ Дэвида Смита, которого обвиняли в шпионаже в пользу России, приговорили к более чем 13 годам тюремного заключения. Позднее, 14 августа, польские спецслужбы задержали двух россиян по обвинению в шпионаже. Как заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский, их арестовали, но при этом он не уточнил имена подозреваемых и другие подробности.