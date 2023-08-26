Киев, 26 августа, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В составе украинских военно-морских сил создали отдельное подразделение морских беспилотников, новой бригаде вручили боевой флаг. Об этом 26 августа пресс-служба ведомства в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Global look Press/Patrick Pleul/ZB

«Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее киевские власти публично не сообщали о наличии такой части, при этом глава СБУ Василий Малюк называл морские дроны «уникальным изобретением» украинских спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 18 августа сообщило, что ВСУ безуспешно попытались атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером. Сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили украинские беспилотники.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5 августа заявил, что силы Черноморского флота уничтожили украинский надводный беспилотник. До этого в Росморречфлоте сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона