Мирный, Якутия, 26 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Якутии мотоциклист сбил коляску с ребёнком. Авария произошла вечером 25 августа в якутском городе Мирном. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Кадр из видео

Как уточнили в ведомстве, мотоциклисту, который выехал на тротуар, пришлось уходить от столкновения с автобусом. Водитель общественного транспорта на регулируемом перекрёстке с улицей 40 лет Октября не уступил ему дорогу.

«Во избежание столкновения с ним [мотоциклист] выехал на тротуар, где совершил наезд на двухлетнего ребёнка, находившегося в коляске рядом с матерью», ― говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram-канале.

В результате ДТП девочка получила тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. В состоянии травматического шока её госпитализировали в Мирнинскую больницу, мать ребёнка не пострадала.

Также в аварии травмы получила 24-летняя пассажирка мотоцикла: и она, и мотоциклист в момент происшествия были в шлемах. Водители автобуса и мотоцикла были трезвы, но у водителя мотоцикла не оказалось прав на управление транспортным средством.

По факту автоаварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети 17 августа появилось видео, как женщина катается на гироскутере, держась за коляску, в которой лежит грудной ребёнок. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала, а вместе с ней перевернулась и коляска. Ей поспешили помочь прохожие. Получила ли она или её малыш травмы, не сообщается.

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