Варшава, 26 августа, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Варшаве произошла массовая драка между украинскими беженцами и местными жителями, сообщил портал Wolność TV.

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Инцидент произошёл после празднования Дня независимости Украины на бульварах Вислы. Группа из 12 украинцев напала на восемь поляков, заставив их скандировать нацистское приветствие украинской армии. Когда молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет отказались, украинцы начали их бить и пинать.

Приехавшие на место сотрудники полиции отпустили преступников. Пострадавших поляков госпитализировали с повреждениями внутренних органов.

Как сообщало 25 августа ИА Регнум, украинские беженцы стали чаще сталкиваться с проявлением ненависти со стороны жителей Польши. Детей из украинских семей травят в польских школах. Также молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженок из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей.

В Польше 23 августа полиция задержала двух нетрезвых украинцев, которые устроили погром в одном из хостелов в Гданьске.

В мае жители Люблина пожаловались на украинских беженцев, злоупотребляющих алкоголем. Затем в июне жители Польши пожаловались на «захват» города Красныстава украинскими беженцами. Поляки сообщили, что они держат в страхе коренных жителей.