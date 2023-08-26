Санкт-Петербург, 26 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина умер после того, как его жестоко избили. Об этом 26 августа сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что мужчину со множеством ран обнаружили 22 августа в коммунальной квартире на проспекте Ветеранов, по прибытии на место сотрудников полиции и скорой помощи он уже скончался.

«Было установлено, что мужчину избили неизвестные злоумышленники ещё за несколько дней до смерти», — рассказал источник.

Правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Перми задержали двух подростков, насмерть забивших 37-летнего мужчину. Потерпевшему оказали помощь, однако он скончался по дороге в больницу.

В Новокузнецке 6 июля задержали двух 17-летних подростков, которых подозревают в убийстве местного жителя. По предварительным данным, они его забили насмерть.