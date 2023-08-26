Мужчину забили насмерть в петербургской коммуналке
Санкт-Петербург, 26 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина умер после того, как его жестоко избили. Об этом 26 августа сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что мужчину со множеством ран обнаружили 22 августа в коммунальной квартире на проспекте Ветеранов, по прибытии на место сотрудников полиции и скорой помощи он уже скончался.
«Было установлено, что мужчину избили неизвестные злоумышленники ещё за несколько дней до смерти», — рассказал источник.
Правоохранители начали проверку.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Перми задержали двух подростков, насмерть забивших 37-летнего мужчину. Потерпевшему оказали помощь, однако он скончался по дороге в больницу.
В Новокузнецке 6 июля задержали двух 17-летних подростков, которых подозревают в убийстве местного жителя. По предварительным данным, они его забили насмерть.