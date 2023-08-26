Ростов, Ярославская область, 26 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Семнадцатилетняя девочка из города Ростова Ярославской области обвинила своего младшего брата в изнасиловании. Подросток сама отнесла заявлению в полицию. Об этом сообщил портал 76.ru.

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Инцидент произошёл в начале июля 2023 года. После случившегося парень написал знакомым, что лишился девственности.

Сотрудники полиции начали проверку. Как заявила мать подростков, пока ничего не доказано, просто были подозрения, сейчас семья ждет результатов экспертизы. Как всё было на самом деле, родители не знают.

Женщина рассказала, что дочь в момент инцидента спала, а брат напугал её своими действиями. Когда она приехала домой, дети были в разных комнатах.

«Она толком даже не поняла, что происходит. Мы проводили беседу с сыном, с ним беседовали сотрудники ПДН», ― уточнила мать девушки.

После случившегося родители разъехались. Сейчас дочь живёт с матерью, а отец находится с сыном. Женщина также призналась, что из-за произошедшего сын перестал общаться с ней.

Как сообщал ИА Регнум, школьница из Нижнего Тагила, заявлявшая, что подверглась насилию со стороны старшего брата Сергея, призналась, что выдумала историю об изнасиловании. В настоящее время Сергею грозит до 20 лет лишения свободы.

Девочка обратилась в полицию и сообщила, что с 2014 года её якобы насилует старший брат. Правоохранители начали проверку и через несколько дней задержали 35-летнего мужчину. Суд отправил его в СИЗО. Однако вскоре школьница призналась, что её заявления — ложь. Таким необычным образом девочка решила защитить супругу двоюродного брата, так как тот поднял на неё руку.

В Челябинске ученица третьего класса из деревни Касарги заявила, что 33-летний учитель русского языка и литературы посадил её в машину, увёз на кладбище и надругался. Следователям восьмилетняя девочка рассказала, что неизвестный мужчина угрожал ей ножом. Сам учитель отрицает все обвинения. По его словам, в тот день он приехал за грибами в лес и просто решил помочь заблудившейся девочке.