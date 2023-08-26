Мелитополь, 26 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 26 августа, что российские военные отбросили штурмовиков ВСУ назад при их попытке атаковать на запорожском направлении. По его словам, боестолкновение произошло ночью, и во время него подразделения ВС России засекли украинскую технику и две штурмовые группы численностью до 20 человек.

Иван Шилов ИА Регнум

«Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошёл на ранее занимаемые позиции», — сообщил он в Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что всего за ночь потери ВСУ на запорожском направлении составили 86 человек, шесть артиллерийских установок, четыре беспилотника и одну боевую машину пехоты Bradley. Он отметил, что ситуация остается напряжённой, но российские военные проявляют героизм и самоотверженность.

Ранее Балицкий заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье включили в программу развития Запорожской области, так как власти рассчитывают на скорое его освобождение. Врио губернатора отметил, что существует определённая стратегия боевых действий, и все ждут освобождения населённого пункта. Он подчеркнул, что у региональных властей большие планы в этом направлении. Как заявил позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, под контролем России находится более 70% Запорожской области. Он уверен, что оккупированную Киевом часть региона освободят в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны ранее заявили, что за сутки 24 августа ВСУ потеряли на запорожском направлении более 110 военнослужащих. Российские войска при поддержке тяжёлых огнемётных систем и артиллерии отразили пять атак украинской армии.