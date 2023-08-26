Москва, 26 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Россия в очередной раз призывает входящие в НАТО страны прекратить накачивать оружием Украину. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном 26 августа пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отметила, что вопросы о поставках Киеву вооружения Западом вызывают всё больше вопросов у западной общественности, отмечающей, что это может стать катастрофой для Украины, при том что западные антироссийские санкции не принесли желаемого результата, так как Россия становится богаче, а США — беднее.

Захарова уточнила, что на этом фоне жители западных стран всё больше обеспокоены тем, куда идут отправленные Украине лидерами их стран деньги, которые могли бы потратить на улучшение жизни собственных граждан.

«Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима В. Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издание PressTV написало, что Европейский союз продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной экономике, невзирая на высочайший за последний год уровень банкротства в европейских компаниях. По мнению аналитиков, антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, а Евросоюзу.

Бывший постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг 23 августа отметил, что Запад слишком зациклен на поставках оружия Киеву в ходе политических дискуссий по поводу украинского кризиса. Он уточнил, что западным странам стоит вместо этого искать компромиссные решения по урегулированию конфликта.